Организовывали псевдореферендум. В деоккупированном Невском в Луганской области обнаружили двух коллаборантов — Гайдай
Предателями оказались двое местных жителей (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА via Facebook)
В деоккупированном Невском Луганской области СБУ обнаружила двух местных жителей, сотрудничавших с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское работники Службы безопасности Украины обнаружили двух местных жителей, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, помогали в организации псевдореферендума", - написал он.
Отмечено, что коллаборантов задержали.