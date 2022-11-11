Организовывали псевдореферендум. В деоккупированном Невском в Луганской области обнаружили двух коллаборантов — Гайдай 11 ноября, 16:29 Предателями оказались двое местных жителей (Фото:Сергей Гайдай / Луганская ОГА via Facebook)

В деоккупированном Невском Луганской области СБУ обнаружила двух местных жителей, сотрудничавших с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское работники Службы безопасности Украины обнаружили двух местных жителей, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, помогали в организации псевдореферендума", - написал он.



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Отмечено, что коллаборантов задержали.