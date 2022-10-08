В деоккупированном Купянске-Узловом обнаружили захоронение с расстрелянными гражданскими — фото 8 октября, 16:05 Россияне продолжают совершать военные преступления в Украине (Фото:СБУ)

В недавно освобожденном от оккупантов Купянске-Узловом Харьковской области обнаружили захоронение с расстрелянными гражданскими. Сейчас известно о четырех погибших, среди которых семья из трех человек и их соседка.

Об этом сообщил представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.



«Правоохранители уже идентифицировали все тела. Установлено, что в середине сентября рашисты в упор расстреляли гражданских лиц. У всех погибших имеются пулевые ранения в области грудной клетки и головы. Также при осмотре погреба неподалеку от захоронения были обнаружены гильзы от автоматического оружия», — говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отмечено, что сейчас идет документирование и сбор доказательств преступления для Международного уголовного суда.



27 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что защитники Украины отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области.



1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.



Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.



6 октября правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. У одного погибшего есть огнестрельное ранение.

