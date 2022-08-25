Абсолютный рекорд. В День Независимости в Украине было 189 воздушных тревог

25 августа, 02:26
Поделиться:
Осколок от российского снаряда (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Осколок от российского снаряда (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

24 августа, в День Независимости Украины за день по всей стране прозвучало 189 воздушных тревог.

Данный показатель является рекордным с дня начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Предыдущий рекорд был установлен 23 апреля, за день до Пасхи — тогда прозвучало 109 тревог.

Видео дня

Чаще всего сигнал тревоги звучал в Кировоградской (12 тревог), Полтавской (12 тревог), Запорожской (11 тревог), Днепропетровской (11 тревог) областях.

https://twitter.com/alerts_in_ua/status/1562545371477585922
Читайте также:
«Пусть сидят и думают». Украина ответит на жестокий ракетный обстрел Днепропетровской области — Арестович

В результате ракетных ударов России по поселку Чаплино Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 22 человека, еще 22 — ранены. Российские ракеты попали в железнодорожную станцию.

Днем российские оккупанты уничтожили частный дом, под завалами оказались женщина и двое детей. Местные жители спасли женщину и 13-летнего мальчика, 11-летний ребенок погиб, его тело достали спасатели.

https://www.youtube.com/watch?v=W7_jAMboVks
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   День Независимости Украины Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X