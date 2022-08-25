Абсолютный рекорд. В День Независимости в Украине было 189 воздушных тревог 25 августа, 02:26 Осколок от российского снаряда (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

24 августа, в День Независимости Украины за день по всей стране прозвучало 189 воздушных тревог.

Данный показатель является рекордным с дня начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Предыдущий рекорд был установлен 23 апреля, за день до Пасхи — тогда прозвучало 109 тревог.

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Чаще всего сигнал тревоги звучал в Кировоградской (12 тревог), Полтавской (12 тревог), Запорожской (11 тревог), Днепропетровской (11 тревог) областях.

В результате ракетных ударов России по поселку Чаплино Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 22 человека, еще 22 — ранены. Российские ракеты попали в железнодорожную станцию.

Днем российские оккупанты уничтожили частный дом, под завалами оказались женщина и двое детей. Местные жители спасли женщину и 13-летнего мальчика, 11-летний ребенок погиб, его тело достали спасатели.

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