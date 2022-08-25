Армия дронов подняла в небо флаги легендарных бригад ВСУ — видео

25 августа, 01:06
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Дроны в небе с флагами бригад ВСУ (Фото:Украинская правда)

Дроны в небе с флагами бригад ВСУ (Фото:Украинская правда)

24 августа, в День Независимости Украины армия дронов подняла в небо почетные флаги легендарных бригад украинской армии.

Целью мероприятия было поблагодарить всех украинских военных, которые борются за свободу Украины, а также напомнить о важности дронов в войне.

Возглавлял колонну флаг Украины размером более 216 квадратных метров, который является самым большим украинским флагом, который поднимали в небо с помощью дронов. В прошлом году в этот день он развевался над Авдеевкой.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=YE6slrOmifg&t=60s
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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планировалось закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.

12 июля в Минцифры заявили, что первые 150 операторов Армии дронов уже проходят обучение.

https://www.youtube.com/watch?v=lPiLjag7SHE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) День Независимости Украины Война в Украине Дроны Война России против Украины

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