Армия дронов подняла в небо флаги легендарных бригад ВСУ — видео 25 августа, 01:06 Дроны в небе с флагами бригад ВСУ (Фото:Украинская правда)

24 августа, в День Независимости Украины армия дронов подняла в небо почетные флаги легендарных бригад украинской армии.

Целью мероприятия было поблагодарить всех украинских военных, которые борются за свободу Украины, а также напомнить о важности дронов в войне.

Возглавлял колонну флаг Украины размером более 216 квадратных метров, который является самым большим украинским флагом, который поднимали в небо с помощью дронов. В прошлом году в этот день он развевался над Авдеевкой.

Видео дня

1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планировалось закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.



12 июля в Минцифры заявили, что первые 150 операторов Армии дронов уже проходят обучение.

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