В день финала Лиги чемпионов аэропорт Борисполь принял больше самолетов, чем планировалось

Аэропорт Борисполь 26 мая, в день проведения в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА, принял больше предполагаемого количества авиарейсов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 19.00 за субботу, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес авиации и три государственных рейса (правительственные борты). Это больше, чем мы планировали", – отметила пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ярош.

Она также уточнила, что по состоянию на 19 вечера ещё не всё рейсы бизнес-авиации приняты, а потому о каких-либо итогах говорить ещё рано.

Аэропорт Борисполь планировал принять 77 дополнительных чартеров на прилет и вылет 25-27 мая в связи с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве.

В то же время, аэропорт Киев примерно в пять раз увеличил прием бизнес-джетов.