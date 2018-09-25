25 сентября 2018, вторник

В деле о нападении на Катерину Гандзюк в Херсоне появилась дополнительная квалификация

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Гандзюк получила ожоги 35% тела
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Гандзюк получила ожоги 35% тела

В деле о нападении на сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк появилась дополнительная квалификация.

Об этом сообщила адвокат активистки Евгения Закревская.

По словам правозащитницы, следователь полиции в регионе удовлетворил ее ходатайство и внес в реестр признак заказного преступления (п.11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 15 (Покушение на преступление) УК Украины).

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Кроме того, суд закрыл дело против Николая Новика, которого первым задержали по подозрению в покушении на Гандзюк. Его вина в совершении преступления не доказана.

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