30 мая 2018, среда

В деле Аркадия Бабченко очевиден российский след - Институт массовой информации

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Российского журналиста Аркадия Бабченко убили 29 мая в Киеве

Российского журналиста Аркадия Бабченко убили 29 мая в Киеве

Несмотря на отсутствие официальной версии о виновных в убийстве российского военного журналиста Аркадия Бабченко 29 мая в Киеве, в этом деле присутствует российский след.

Об этом заявила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк в комментарии Радио НВ.

"Пообщавшись с друзьями и посмотрев на его Твиттер, можно сказать, что все же заказ или организация [убийства, - Ред.], это все шло из России, поскольку он был очень ярким критиком путинского режима. Он критиковал его и за Крым, и за Донбасс, и в общем за его политику", — сказала она.

Романюк отметила, что за день до убийства Бабченко, он написал в свой Твиттер о том, что окружение Путина желает его смерти, дав ссылку на свою публикацию в Фейсбуке об угрозах со стороны российских радикалов и окружения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Читайте также: Выстрелами в спину. Что известно об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

Национальная полиция проведет все необходимые экспертизы в рамках расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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