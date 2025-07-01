Худший показатель в 2025 году. В DeepState сообщили, сколько украинских территорий россияне оккупировали в июне

В июне россияне оккупировали 556 кв км территории Украины, что стало худшим показателем в 2025 году. Об этом сообщает DeepState во вторник, 1 июля.

Аналитики отметили, что больше всего продвижений было на Новопавловском и Покровском отрезках. Там россияне захватили 29% и 27% территорий соответственно. В Сумской области этот показатель составляет 18%.

«То есть, три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4−6% на отрезок)», — отметили в DeepState.

Там также напомнили, что в ноябре 2024 года оккупанты продвинулись на 730 кв км.

Инфографика: DeepState / Telegram

Как отметили аналитики, продвижение россиян обусловлено недостаточным количеством людей, что сейчас является критическим для обеих сторон. Однако у оккупантов еще есть запасы личного состава.

«Падение механизации атак — это очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами одного или трех пехотинцев уже не стало диковинкой. В то же время количество этих групп остается значительным», — добавили в DeepState.

Ранее в DeepState сообщали, что в мае россияне оккупировали 449 кв км украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году.

1 июня аналитики проекта UA War Infographics сообщали, что за первые пять месяцев 2025 года россияне оккупировали 1282 квадратных километра украинской территории, что в два раза больше территории, чем за аналогичный период в 2024-м.