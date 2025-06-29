В ЦПД опровергли обстрелы Сум из ствольной артиллерии

Андрей Коваленко заверил, что Россия на данный момент не обстреливает Сумы из ствольной артиллерии (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что сейчас российские военные не обстреливают Сумы из ствольной артиллерии .

«Говорили с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Отмечают, что обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет», — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с территории Курщины Россия может добивать до Сум некоторыми типами вооружений, в частности РСЗО.

«По состоянию на сегодня речь не идет о том, что враг подтянул ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики и где идут активные бои с нашими воинами», — заявил также руководитель ЦПД.

Ранее Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщила, что ориентировочно 22−23 июня российские войска обстреляли село Песчаное, артиллерийский удар был зафиксирован меньше, чем в километре от Сум.

Собеседник УП в правоохранительных органах заявил, что российская армия использовала для обстрела активно-реактивный снаряд калибра 152 мм, выпущенный из артиллерийских систем Гиацинт-Б (прицепная пушка) или Гиацинт-С (самоходная установка).

Этот снаряд может лететь на расстояние до 33−40 километров. Если измерить это расстояние от места попадания, то видно, что выстрел произвели с территории России, говорилось в статье.

Ситуация в Сумской области — что известно

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили, что на Сумщине российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.

26 июня в ОТУВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северо-Слобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.