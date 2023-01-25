Россия вербует в ЧВК Вагнер депортированных украинских заключенных — Генштаб 25 января, 08:00 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российские оккупанты пытаются пополнить ряды частной военной компании Вагнер заключенными гражданами Украины, которых принудительно вывезли на территорию РФ.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 25 января.

В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в ЧВК Вагнер.

«Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных», — говорится в сообщении.

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Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления, добавили в Генштабе.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29 543 из них уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

