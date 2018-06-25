В Чугуеве по улице разгуливал голый военный - очевидцы

В городе Чугуев Харьковской области по улицам разгуливал обнаженный мужчина, который, по предварительным данным, может быть военнослужащим 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

Как передает NewsRoom, на мужчину без штанов обратили внимание местные жители, которые выложили соответствующее видео в сеть.

По словам очевидцев, пешеход начал приставать к сидевшим на лавочке девушкам 15-17 лет, за что молодые люди готовы были его забить до смерти. От расправы он был спасен группой людей и передан правоохранителям.

В местной полиции сообщили, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и после задержания его передали медикам.

По неподтвержденным данным, задержанный является военнослужащим 54-й бригады ВСУ. В Министерстве обороны сообщили, что по данному поводу проводится внутреннее расследование.

"В случае, если подтвердится, что нарушитель имеет отношение к бригаде - он будет уволен из части, вне зависимости от заслуг. Проверка займет неделю", - рассказал пресс-офицер Минобороны Дмитрий Горбунов в комментарии NewsRoom.

Он отметил, что 54-я бригада вернулась из зоны операции Объединенных сил, где защищала суверенитет Украины с октября 2017 по май 2018 года. Сейчас соединение находится в Харьковской области и восстанавливает боеготовность.

Напомним, что в Киеве голый мужчина пытался "захватить" поезд в метрополитене.