В Харьковской области российские оккупанты дистанционно заминировали несколько жилых кварталов — полиция 21 июня, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Российские войска дистанционно заминировали несколько жилых кварталов в Чугуеве (Фото:dsns.gov.ua)

В городе Чугуев, Харьковской области российские оккупанты дистанционно заминировали несколько жилых кварталов, сообщил начальник областного управления Нацполиции Владимир Тимошко.

Об этом сообщает Укринформ.

«Утром были дистанционно разбросаны противотанковые мины. Они имеют механизм самоуничтожения. Уничтожаются от одного до 48 часов — в зависимости от температуры окружающей среды, что представляет большую опасность для местных жителей», — сказал он.

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По его словам, мины забросили в несколько жилых кварталов.

«Сейчас взрывотехники Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, а также Вооруженных сил производят разминирование местности», — сказал он.

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