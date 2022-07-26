В Чугуеве под завалами Дома культуры обнаружили тело женщины 26 июля, 13:00 Поиск людей под завалами Дома культуры в Чугуеве продолжается (Фото:Суспільне Харьков)

Днем во вторник, 26 июля, во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве Харьковской области спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает Суспільне.

Тело погибшей обнаружили под бетонной плитой.

Поиски еще двух человек, которые находились в здании во время атаки российских оккупантов, продолжаются.

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25 июля войска РФ обстреляли Чугуев, пострадали гражданские объекты — школа и дом культуры, где находились мирные жители.

Из-под завалов удалось спасти троих человек, двое мирных жителей ранены.

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