Повреждения в отделении Нової Пошти в Чугуеве в результате российской дроновой атаки вечером 4 июля (Фото: Нова Пошта via Telegram)

В результате массированной атаки дронов вечером 4 июля в городе Чугуев Харьковской области было повреждено отделение Нової Пошти.

Об этом Нова Пошта сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото.

«Сейчас отделение работает в ограниченном режиме: только выдача с рампы, без доступа клиентов в помещение из-за значительных повреждений конструкций», — отметили в компании.

В сообщении говорится, что никто из сотрудников и клиентов Нової Пошти не пострадал, поскольку отделение на момент удара было закрыто. Уцелели также все посылки.

«На месте продолжается разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению. Если обслуживание внутри будет безопасным — отделение возобновит полноценную работу в ближайшее время. В случае необходимости — рядом будет развернуто мобильное отделение», — заявили в Новій Пошті, пообещав, что задержек с доставкой не будет.

Поздно вечером пятницы, 4 июля, российские оккупанты ударили шахедом по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

Позже председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки в Чугуеве повреждены общежитие, СТО, 10 автомобилей, почта и нежилое здание. В ГСЧС сообщали, что на одном из объектов в городе возник масштабный пожар.