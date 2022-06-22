Обстрелы Харьковской области: в Чугуеве из-под завалов достали тела двух женщин

22 июня, 15:01
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В Чугуеве спасатели извлекли тела двух женщин из-под завалов котельной (Фото:ГСЧС в Харьковской области)

В Чугуеве спасатели извлекли тела двух женщин из-под завалов котельной (Фото:ГСЧС в Харьковской области)

После обстрелов российских оккупантов в Харьковской области в Чугуеве из-под завалов разрушенной котельной достали тела двух женщин.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС в Facebook.

По данным спасателей, после вражеских обстрелов в Чугуеве вспыхнуло три пожара. Почти одновременно горели два частных гаража, хозяйственная постройка и магазин.

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В течение ночи российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и другие населенные пункты области.

В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно три человека были ранены.

https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA

На линии столкновения оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении армия РФ ведет воздушную разведку. В районе Изюма захватчики продолжа.т штурмовые действия в направлении города Славянск. Украинские военные удерживают оборону, оккупанты несут большие потери.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область ГСЧС Чугуев Война России против Украины

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