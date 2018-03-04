В Чигирине произошел пожар в монастыре: погибла служительница

В воскресенье, 4 марта, в Чигирине Черкасской области произошел пожар в Свято-Троицком монастыре, погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

В задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара служительницу монастыря без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались тщетными. Ей было 53 года.

В 6:30 пожар был локализован, а в 6:50 – полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что во Львове произошел крупный пожар на складе.