В Чигирине произошел пожар в монастыре: погибла служительница

В воскресенье, 4 марта, в Чигирине Черкасской области произошел пожар в Свято-Троицком монастыре, погибла женщина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
В задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара служительницу монастыря без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались тщетными. Ей было 53 года.
В 6:30 пожар был локализован, а в 6:50 – полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что во Львове произошел крупный пожар на складе.
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