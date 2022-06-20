Ракетный удар по Тернопольской области: в больнице до сих пор находятся три человека, всем пострадавшим выплатят по 10 тысяч гривен 20 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла ракетный удар по Тернопольской области (Фото:t.me/ternopilskaODA)

В больнице до сих пор находятся трое пострадавших в результате ракетных обстрелов в Чорткове, Тернопольской области.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военно-гражданской администрации Владимир Труш в Telegram.

«По состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших в результате ракетных обстрелов в Чорткове», — написал он.

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По его словам, остальные — на амбулаторном лечении.

Труш заявил, что людям, получившим ранения в результате ракетных обстрелов в Чорткове, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.

«Для этого из бюджета общины уже выделили 300 тысяч гривен. Помощь медиков понадобилась 30 потерпевшим» — написал он.

Во вторник, 14 июня, во время воздушной тревоги были сбиты несколько ракет в небе над Тернопольской и Хмельницкой областями.

Как сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в регионе силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам.

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