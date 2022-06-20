Ракетный удар по Тернопольской области: в больнице до сих пор находятся три человека, всем пострадавшим выплатят по 10 тысяч гривен
Россия нанесла ракетный удар по Тернопольской области (Фото:t.me/ternopilskaODA)
В больнице до сих пор находятся трое пострадавших в результате ракетных обстрелов в Чорткове, Тернопольской области.
Об этом сообщил глава Тернопольской областной военно-гражданской администрации Владимир Труш в Telegram.
«По состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших в результате ракетных обстрелов в Чорткове», — написал он.
По его словам, остальные — на амбулаторном лечении.
Труш заявил, что людям, получившим ранения в результате ракетных обстрелов в Чорткове, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.
«Для этого из бюджета общины уже выделили 300 тысяч гривен. Помощь медиков понадобилась 30 потерпевшим» — написал он.
Во вторник, 14 июня, во время воздушной тревоги были сбиты несколько ракет в небе над Тернопольской и Хмельницкой областями.
Как сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в регионе силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам.
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