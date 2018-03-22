В Черновцах загорелся транспортный колледж, сотни людей эвакуированы - видео

Причины пожара пока не известны

В четверг, 22 марта, в Черновцах на улице 28-го Июня вспыхнул пожар в здании транспортного колледжа.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В 11:48 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа. По повышенному номеру вызова к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения города Черновцы. На месте пожара сосредоточено 16 единиц техники и 61 человек личного состава", - говорится в сообщении.

На данное время пожар локализован, однако его ликвидация продолжается.

Из здания колледжа были эвакуированы сотни людей. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара пока не известны.

Ранее сообщалось, что в Черновцах загорелся один из крупнейших рынков страны.