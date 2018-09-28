28 сентября 2018, пятница

В Черновцах задержали пьяного водителя, который сумел сбежать от патрульных, но застрял в пробке

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Нарушителю уже почти удалось выехать из города
Скриншот

Нарушителю уже почти удалось выехать из города

Правоохранители задержали в Черновцах водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чуть не врезался в автомобиль патрульных.

Как сообщает ТСН, пытаясь избежать ответственности, мужчина решил сбежать с места.

В свою очередь полицейские бросились его догонять, однако нарушителю все же удалось уйти от погони.

Впрочем, далеко уехать у водителя не получилось, и на выезде из города он застрял в пробке, которая растянулась на сотни метров.

Там его и настигли правоохранители.

Теперь нарушителю грозит ответственность за вождение в пьяном виде.

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