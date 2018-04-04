В Черновцах водитель-беглец напал на патрульную - видео

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Мужчина в пылу решил побороться с патрульной
Скриншот любительского видео

Мужчина в пылу решил побороться с патрульной

В Черновцах утром 4 апреля на месте аварии автомобиля водитель-участник инцидента толкнул патрульную во время следственных действий.

Об этом сообщает местный телеканал Tva.ua.

Правоохранители сообщили, что водитель серебристого BMW подвергал участников движения опасности, убегал от полицейских и даже задел одного из пешеходов. Во время погони он врезался в дерево на улице Вижницкой.

После этого водитель и пассажир вели себя вызывающе, наносили удары патрульным.

На месте ДТП возник конфликт между участниками погони и правоохранителями. Один из мужчин толкнул девушку-полицейскую, она упала. В ответ правоохранитель применила к нападающему газовый баллончик. Хулигана доставили в участок.

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