В Черновцах студентам "назначили" семейного врача из студполиклиники

Студентов Черновицкого национального университета имени Федьковича заставляют подписывать декларации с врачом из студенческой поликлиники Людмилой Заплитной.

Фотографию одного из объявлений опубликовала Буковинская правда.

Отмечается, что администрация вуза "настойчиво рекомендует" студентам заключать соглашения с врачами местной студенческой поликлиники.

"Студентов предупредили - если они не подпишут соглашение с врачами студенческой поликлиники, больничные студентов не принимаются и будут считаться недействительными", - говорится в сообщении.

В то же время Минздрав просит звонить на горячую линию в связи с нарушениями, которые возможны в ходе медицинской реформы на правительственную "горячую линию" по бесплатному номеру 15-45.

"Национальная кампания "Врач для каждой семьи" не имеет срока действия, а подписать декларацию с выбранным врачом можно в любой момент", - подчеркнули в Министерстве.

И. о. главы Минздрава Ульяна Супрун отмечала, что декларация, которую пациент подписывает с семейным врачом и терапевтом, является бессрочной.

Сейчас уже более 600 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом. Один из принципов медреформы - отсутствие привязки к прописке и собственный выбор пациента.

Кроме того, Минздрав отменил медицинскую карту студента и ребенка.