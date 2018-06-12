В Черновцах пожилая женщина украла с Соборной площади скамейку - видео

В итоге правоохранители вернули лавочку на место

Неизвестная пожилая женщина украла в Черновцах одну из скамеек, установленных на Соборной площади.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в сообществе chernivtsigram в Instagram.

На нем видно, как пенсионерка тащит за собой скамейку прямо через центр города.

При этом в описании к ролику отмечается, что это уже не первая лавочка на счету старушки.

"Старая женщина (бабушка) время от времени ворует скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... Однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в сообщении.

Когда же ее остановили случайные прохожие, она пообещала вместо этой лавочки притащить другую.

В итоге в ситуацию вмешались правоохранители, которые вернули скамейку на место.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Я ЛЮБЛЮ ЧЕРНІВЦІ ❤️ (@chernivtsigram) 10 Июн 2018 в 11:29 PDT

Ранее сообщалось, во Львове мужчина украл из рождественских яслей колыбель с Иисусом.