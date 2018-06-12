12 июня 2018, вторник

В Черновцах пожилая женщина украла с Соборной площади скамейку - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В итоге правоохранители вернули лавочку на место

В итоге правоохранители вернули лавочку на место

Неизвестная пожилая женщина украла в Черновцах одну из скамеек, установленных на Соборной площади.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в сообществе chernivtsigram в Instagram.

На нем видно, как пенсионерка тащит за собой скамейку прямо через центр города.

При этом в описании к ролику отмечается, что это уже не первая лавочка на счету старушки.

"Старая женщина (бабушка) время от времени ворует скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... Однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в сообщении.

Когда же ее остановили случайные прохожие, она пообещала вместо этой лавочки притащить другую.

В итоге в ситуацию вмешались правоохранители, которые вернули скамейку на место.

Ранее сообщалось, во Львове мужчина украл из рождественских яслей колыбель с Иисусом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове