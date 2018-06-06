В Черновцах предприниматель пытался подкупить сотрудника СБУ

Задержанный рассчитывал на содействие в контрабанде сигарет

Правоохранители задержали в Черновцах местного предпринимателя, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что делец обещал 750 евро за содействие в контрабандном перемещении через границу партии табачных изделий", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, сотрудник СБУ сам проинформировал свое руководство о поступившем ему предложении.

"Правоохранители задержали коммерсанта в Черновцах во время передачи всей суммы неправомерно выгоды", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что НАБУ обнародовало видео спецоперации по разоблачению в коррупции сотрудника СБУ.