В Черновцах полицейских обвинили в избиении подростка, пострадавшего от взрыва в психбольнице

Подросток пострадал при взрыве в психбольнице в Черновцах

Прокуратура Черновицкой области расследует возможное избиение сотрудниками полиции подростка, который пострадал от взрыва неизвестного предмета 4 июня на территории Черновицкой психиатрической больницы.

В прокуратуре сообщили, что с соответствующим заявлением об избиении несовершеннолетнего обратился отец пострадавшего. В отношении сотрудников Шевченковского отделения полиции Черновцов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа). Назначена служебная проверка.

Как сообщили БукИнфо в местной полиции, 4 июня на территории психбольницы в Черновцах 16-летний местный житель поднял с земли барсетку, которая взорвалась у него в руках. В результате подросток получил ранения верхних и нижних конечностей, а также ранение пальца руки.

По словам полицейских, парень признался, что сам принес сумку. Однако окончательно установить происхождение взрывного устройства не удалось, поскольку подросток каждый раз меняет свои показания.

"Учитывая то, что потерпевший неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные уголовные преступления, в том числе и за кражи, полицейские проверяют версию о том, что парень мог похитить сумку", - говорится в заявлении.

Полиция также рассматривает версию о том, что отец парня мог привезти взрывное устройство из зоны проведения операции Объединенных сил.

В полиции добавили, что взрыв не связан с антитеррористическими учениями, которые проводит Служба безопасности Украины на территории Черновицкой области.

Напомним, что в ночь на 5 июня в Кропивницкому произошел взрыв у входа в отделение банка.