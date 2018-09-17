В Черновцах пьяный водитель на угнанном ВАЗ протаранил девять авто

В понедельник, 17 сентября, в Черновцах мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2107 и протаранил на нем девять чужих машин.

Как сообщает molbuk.ua, водитель проехал против движения по односторонней улице Поповича, зацепил девять автомобилей и наехал на ограждение на соседней стороне улицы. После этого виновник массового ДТП скрылся.

Полицейские задержали мужчину на соседней улице.

Виновник ДТП рассказал патрульным, что угнал машину, чтобы, по его словам, "по-человечески покататься, почувствовать жизнь".

"Машину взял у малоизвестного человека на улице Кафедральной, неподалеку от места аварии. Он увидел, что авто было открыто и в нем были ключи. Завел ее и уехал. Проехал со стороны улицы Кафедральной в костел", - рассказал представитель патрульной полиции в Черновицкой области Игорь Пастух.

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По его словам, виновником аварии оказался 38-летний житель Черновцов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови составляло 1,79 промилле, что превышает норму в девять раз.

На черновчанина составлен ряд административных протоколов. Также ему может грозить уголовная ответственность за похищение авто.