В Черновцах автомобиль полиции насмерть сбил пешехода, водитель скрылся - очевидцы

Ночью в воскресенье, 16 сентября, в Черновцах полицейский служебный автомобиль осуществил смертельный наезд на пешехода, сообщили очевидцы.
По информации черновчанина Дмитрия Корнея, смертельное ДТП произошло примерно в 3 часа ночи в микрорайоне Гравитон. Он добавил, что водитель и напарник скрылись с места аварии, прихватив видеорегистратор.
В группе СтопХам Буковина в Facebook сообщили, что в результате ДТП погиб 23-летний житель села Горбова Черновицкой области.
По информации очевидцев, следственная группа приехала через час после аварии несмотря на то, что ближайший райотдел полиции находится примерно в 1 км.
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На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.
Пока нет официальных комментариев от ГУ Национальной полиции в Черновицкой области.
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