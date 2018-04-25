В Черновцах активисты пикетировали консульство Румынии из-за попытки "скрытого сепаратизма"

Посольство организует мероприятие для празднования объединения Румынии в Черновцах и области

Около 30 активистов пикетировали генеральное консульство Румынии в Черновцах.

В среду, 25 апреля, местные жители выразили несогласие из-за планов румынских дипломатов отметить 100-летие Унири, то есть объединения так называемой Великой Румынии.

Об этом сообщает местный сайт acc.cv.ua.

Один из организаторов акции Сергей Кочмарский назвал такие шаги консульства скрытым сепаратизмом и пренебрежением нормами дипломатии.

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"В этом году Генеральное консульство Румынии и его руководитель Элеонора Молдован пытаются широко отметить это , славное и кровавое событие" в Черновцах и области. Пренебрегая украинской властью и нормами дипломатии Генеральное консульство нагло и открыто продвигает идеи ,,Великой Румынии", - написал активист.

Пикетчики требовали отменить официальные мероприятия в честь объединения "Великой Румынии" на территории Черновцов и области.

"Во время восстаний против румынской оккупации погибли тысячи украинских повстанцев (Хотинское восстания 191 год, и Татарбунарское восстание 1924 год), закрыто 164украинськи школы", - добавил Кочмарский.

Стоит отметить, что Румыния систематически поддерживает целостность Украины и не признала проведения выборов президента РФ на территории временно оккупированного Крыма.