В Черновицкой области во время экскурсии школьница упала со скалы - ГСЧС

В урочище Протятые камни в Путильском районе Черновицкой области в воскресенье, 6 мая, со скалы упала школьница.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, девочка приехала на отдых в горы из Глыбоцкого района в составе туристической группы.

"Вместе с другими детьми и руководителем группы она поднималась на скалу, однако поскользнулась и упала с высоты вниз", - говорится в сообщении.

В результате падения школьница получила травмы, однако из-за скалистой местности машина скорой не могла добраться до места происшествия, поэтому на помощь вызвали сотрудников горного поисково-спасательного отделения ГСЧС.

"Спасатели поднялись к урочищу, провели иммобилизацию травмированного ребенка и на носилках транспортировали к перевалу Нимчич, где передали скорой", - рассказали в ведомстве.

При этом, в каком состоянии находится ребенок, спасатели не уточнили.

Ранее сообщалось, что во французских Альпах при падении со скалы погиб ребенок.