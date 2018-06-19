19 июня 2018, вторник

В Черновицкой области пограничники применили оружие из-за нападения 20 неизвестных, один раненый

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Пограничники усилили охрану участка границы, где произошло нападение (иллюстративное фото)
Фото: ГПСУ

Пограничники усилили охрану участка границы, где произошло нападение (иллюстративное фото)

Во вторник, 19 июня, группа неизвестных в количестве около 20 человек напали на пограничников, патрулировавших границу в Черновицкой области. Правоохранители были вынуждены применить оружие.

В результате спецоперации по нейтрализации злоумышленников один из нападавших получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.

Инцидент произошел в Сторожинецком районе около 16:00. Неизвестные напали большой группой и попытались задержать и блокировать бойцов, охранявших государственную границу.

На уговоры правоохранителей злоумышленники не отреагировали, пограничники начали стрелять.

"В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - говорится в сообщении.

Раненого доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Впоследствии пограничники совместно с полицией начали проводить дополнительные оперативно-профилактические мероприятия.

О ситуации доложили в Национальную полицию и другие правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области вблизи украинской-румынской границы двое неизвестных напали на пограничников.

 

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