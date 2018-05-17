В Черновицкой области пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

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В результате ДТП пострадали шесть человек
Фото: полиция

В результате ДТП пострадали шесть человек

На Буковине в четверг, 17 мая, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса сообщением Глубокая-Черновцы.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на автодороге в селе Коровия Глыбокского районе Черновицкой области.

Согласно имеющейся информации, чтобы избежать столкновения с автомобилем Ford, который ехал впереди в попутном направлении, водитель автобуса съехал в кювет.

В результате происшествия пострадали несколько пассажиров.

"Шестеро пассажиров автобуса с телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Черновцов. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев данного происшествия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Кременчугом произошла авария с участием рейсового автобуса.

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