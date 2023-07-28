Вывозили мужчин в Румынию. Работника ТЦК и двух его сообщников задержали в Черновицкой области 28 июля, 17:35 Специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила, что в Черновицкой области задержала работника ТЦК и его сообщников при попытке незаконно вывезти двух мужчин в Румынию (Фото:vpzhr.gp.gov.ua)

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщает, что был задержан работник местного ТЦК и СП и его двух сообщников, которые занимались незаконной переправкой мужчин призывного возраста в Румынию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, работник одного из ТЦК и СП Черновицкой области и двое жителей Черновицкого района пытались переправить в Румынию двух своих знакомых, несмотря на запрет на выезд за границу мужчин во время военного положения.

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«Задержали их „на горячем“ — при попытке пешком пересечь границу вне пунктов пропуска. Обнаружили подозреваемых сотрудники пограничной службы и сразу вызвали следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что им сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В специализированной прокуратуре резюмировали, что злоумышленникам может грозить наказание до семи лет лишения свободы, а уже в пятницу, 28 июля, им изберут меру пресечения.

В среду, 26 июля, Национальная полиция сообщила о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях по подозрению в получении взяток за уклонение от призыва.