Руководитель больницы украл скорые, переданные в качестве гумпомощи на нужды ВСУ — прокуратура 6 мая, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник использовал скорые для предоставления платных услуг (Фото:Офис генпрокурора)

В Черновицкой области генеральный директор одного из медучреждений присвоим себе пять машины скорой помощи, которые были предоставлены региону в качестве гуманитарной помощи.

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Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Скорые должны были передать учреждениям здравоохранения и ВСУ, однако по прибытии на территорию Украины они не были распределены на нужды армии или больниц.

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Вместо этого их зарегистрировали на благотворительную организацию, которую возглавляет указанный чиновник, и использовались в дальнейшем «для предоставления платных услуг».

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