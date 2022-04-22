Спиртное вернется на полки. В Черновицкой области отменили запрет на продажу алкоголя — ОГА

22 апреля, 16:44
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В Черновицкой области отменили запрет на продажу алкоголя (Фото:SocialButterflyMMG/pixabay.com)

В Черновицкой области отменили запрет на продажу алкоголя (Фото:SocialButterflyMMG/pixabay.com)

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В Черновицкой области был отменен запрет на продажу алкоголя, спиртное вернется на полки магазинов с субботы, 23 апреля.

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Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

«Восстановление продажи, прежде всего, имеет экономическое обоснование — налог, который платят производители и продавцы подакцизных товаров, существенно помогает наполнить бюджет», — говорится в сообщении.

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По словам начальника Государственной налоговой службы в Черновицкой области Виталия Шпака, только в течение одного дня местные сметы потеряли 168 тысяч гривен.

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«В марте область не досчиталась 3,9 миллиона гривен, а за двадцать дней апреля — 2 миллиона», — сказал Шпак.

Напомним, ранее на Буковине разрешили продажу слабоалкогольных напитков, а именно пива. Запрет на реализацию алкоголя начал действовать 28 февраля.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Алкоголь Черновицкая область Война России против Украины

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