Спиртное вернется на полки. В Черновицкой области отменили запрет на продажу алкоголя — ОГА
В Черновицкой области отменили запрет на продажу алкоголя (Фото:SocialButterflyMMG/pixabay.com)
В Черновицкой области был отменен запрет на продажу алкоголя, спиртное вернется на полки магазинов с субботы, 23 апреля.
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Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
«Восстановление продажи, прежде всего, имеет экономическое обоснование — налог, который платят производители и продавцы подакцизных товаров, существенно помогает наполнить бюджет», — говорится в сообщении.
По словам начальника Государственной налоговой службы в Черновицкой области Виталия Шпака, только в течение одного дня местные сметы потеряли 168 тысяч гривен.
«В марте область не досчиталась 3,9 миллиона гривен, а за двадцать дней апреля — 2 миллиона», — сказал Шпак.
Напомним, ранее на Буковине разрешили продажу слабоалкогольных напитков, а именно пива. Запрет на реализацию алкоголя начал действовать 28 февраля.
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