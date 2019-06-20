В Черновицкой области пограничник ранил ножом офицера — ГБР Сегодня, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ГБР Сотрудник ГПСУ ударил ножом офицера Пресс-служба ГБР

В Черновицкой области между двумя пограничниками произошел конфликт, в результате которого один из них получил ножевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.

Пострадавшего госпитализировали.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.