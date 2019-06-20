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В Черновицкой области пограничник ранил ножом офицера — ГБР

Сегодня, 18:20
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В Черновицкой области пограничник ранил ножом офицера — ГБР - фото

Пресс-служба ГБР

Сотрудник ГПСУ ударил ножом офицера

В Черновицкой области между двумя пограничниками произошел конфликт, в результате которого один из них получил ножевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.

Пострадавшего госпитализировали.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Теги:   Государственное бюро расследований Госпогранслужба Украины

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