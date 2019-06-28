Полиция установила личность матери ребенка, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах Вчера, 23:56 2359 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Мать ребенка объявлена в розыск Нацполиция

Правоохранители установили личность матери 2-летнего мальчика, которого обнаружили мертвым в красном чемодане на окраине Черновцов.

Как сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, ею оказалась уроженка Хмельницкого Пилявская Анна Александровна 1997 года рождения.

«Приметы: рост 160−170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка как под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировки в виде короны, на предплечье татуировку с изображением «ловца снов с головами двух волков», — говорится в сообщении.

Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

Сейчас Пилявская объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.