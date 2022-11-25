Полный комплект. В Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверения оккупантов — СБУ

25 ноября, 15:13
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Обыски в Свято-Николаевском соборе 25 ноября (Фото:СБУ)

Обыски в Свято-Николаевском соборе 25 ноября (Фото:СБУ)

В пятницу, 25 ноября, СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были выявлены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

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Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

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Спецслужбы выяснили, что представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России в Украине, рассказывать о якобы притеснениях «московской церкви» и так далее.

Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены копии удостоверений российских оккупантов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов — вид «героя России», подписанный министром обороны России за «захват Крыма» в 2014 году.

В рамках уголовного производства, начатого следователями по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Суспільне сообщает, что речь идет о Свято-Николаевском соборе в Черновцах.

Накануне, 22 ноября, правоохранители провели там контрдиверсионные мероприятия.

https://www.youtube.com/watch?v=TQ_PzJgnkYQ

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Черновцы УПЦ МП Православная церковь Украины Обыски Российская пропаганда Черновицкая область Московский патриархат Война России против Украины

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