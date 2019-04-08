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В Черновцах неизвестный тяжело ранил из боевого пистолета мужчину, сделавшего ему замечание

Сегодня, 13:08
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В Черновцах неизвестный тяжело ранил из боевого пистолета мужчину, сделавшего ему замечание - фото

Скриншот с видео Нацполиции

Стрелку грозит до восьми лет лишения свободы

Правоохранители Черновцов разыскивает неизвестного, который в ночь на понедельник, 8 апреля, ранил из пистолета местного жителя.

Об этом рассказали в управлении Нацполиции Черновицкой области.

По данным ТСН, причиной инцидента стало замечание, которое потерпевший сделал компании, распивавшей алкоголь возле подъезда.

Как сообщается, одному из мужчин это настолько не понравилось, что он достал боевой пистолет и устроил стрельбу.

При этом отмечается, что, когда пострадавший попытался убежать, злоумышленник бросился за ним, стреляя на ходу.

После того, как потерпевший упал, стрелок вместе со своими друзьями скрылся с места преступления.

В результате происшествия местный житель получил несколько ранений. Сейчас он находится в больнице в очень тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

По факту стрельбы начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Теги:   Стрельба Черновцы

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