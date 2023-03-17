В Черновцах мужчина пришел с гранатой в суд, где рассматривали дело его сына 17 марта, 15:05 На место прибыла полиция (Фото:promin.cv.ua)

В пятницу, 17 марта, в центре Черновцов в помещении суда мужчина якобы угрожал гранатой, сообщило местное издание Черновицкий луч.

Как говорится в материале, инцидент произошел в помещении апелляционного суда по улице Эминеску. Здание оцепила полиция.

Очевидцы происшествия рассказывали, что детей из расположенной рядом школы эвакуировали в подвалы.



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Позже в полиции Черновицкой области уточнили, что инцидент произошел из-за 43-летнего жителя Днестровского района. Это был отец осужденного, относительно которого рассматривалась жалоба в суде. Узнав, что его сыну изменили меру пресечения на содержание под стражей, мужчина пытался пройти в зал заседания.

На входе работники судебной охраны с помощью металлоискателя обнаружили у буковинца запрещенные предметы. Мужчина вынул из кармана гранату, травматический пистолет, после чего вышел на улицу. Во время переговоров с правоохранителями мужчина добровольно выдал запрещенные предметы, его задержали.

Фото: Полиция Черновицкой области

Фото: Полиция Черновицкой области

Фото: Полиция Черновицкой области