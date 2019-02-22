В Черновцах известного режиссера оштрафовали за ремонт разбитой дороги - видео
Правоохранители
Черновцов оштрафовали режиссера ленты Легенда Карпат Сергея Скобуна за ремонт разбитой
дороги в центре города.
Об этом он
рассказал в видео, опубликованном в Facebook.
По словам
мужчины, заняться ремонтом дорог он решил после гибели родственника, который
попал в ДТП, объезжая яму.
"Больше нет
нервов ездить по этим дорогам, наблюдать эту грязь всю", - рассказал Скобун.
Скооперировавшись
с единомышленниками, он решил выложить самые проблемные участки булыжником,
однако правоохранители расценили их действия как "самоуправство" и
выписали штраф на 680 гривен.
"Объясните
мне, пожалуйста, почему те, кто разрушает, раскапывает наши дороги, и
оставляют их в такой ужасном состоянии, не несут никакой ответственности за это?
Никому нет дела к ним. Месяцами, годами. И в то же время активисты, которые за
собственные средства их восстанавливают, ремонтируют - их задерживают,
штрафуют. За что?", - отметил режиссер.