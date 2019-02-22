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В Черновцах известного режиссера оштрафовали за ремонт разбитой дороги - видео

Сегодня, 11:30
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Скриншот с видео Сергея Скобуна/Facebook

Как рассказал Скобун, его оштрафовали на 680 гривен

Правоохранители Черновцов оштрафовали режиссера ленты Легенда Карпат Сергея Скобуна за ремонт разбитой дороги в центре города.

Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Facebook.

По словам мужчины, заняться ремонтом дорог он решил после гибели родственника, который попал в ДТП, объезжая яму.

"Больше нет нервов ездить по этим дорогам, наблюдать эту грязь всю", - рассказал Скобун.

Скооперировавшись с единомышленниками, он решил выложить самые проблемные участки булыжником, однако правоохранители расценили их действия как "самоуправство" и выписали штраф на 680 гривен.

"Объясните мне, пожалуйста, почему те, кто разрушает, раскапывает наши дороги, и оставляют их в такой ужасном состоянии, не несут никакой ответственности за это? Никому нет дела к ним. Месяцами, годами. И в то же время активисты, которые за собственные средства их восстанавливают, ремонтируют - их задерживают, штрафуют. За что?", - отметил режиссер.

Теги:   Ремонт дорог Дороги Украинский режиссер Черновцы

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