С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина 27 декабря, 16:11 На месте бюста Пушкина после демонтажа осталось пустое место (Фото:Черновицкий облсовет/Facebook)

С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкого облсовета в Facebook, разрешения на демонтаж ждали несколько месяцев. Здание является памятником архитектуры национального значения, поэтому его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Чтобы провести работы по демонтажу, вызвали автовышку.

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Бюст Пушкина будут хранить как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.

Пока место, где находился бюст поэта, пустует. Жителям Черновцов предложат проголосовать, кто заменит его на фасаде театра. Среди вариантов — Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

17 ноября от одного из памятников Пушкину избавились в Черновцах, второй памятник поэту демонтировали 23 декабря.



