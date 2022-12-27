С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина
На месте бюста Пушкина после демонтажа осталось пустое место (Фото:Черновицкий облсовет/Facebook)
С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина.
Как сообщили в пресс-службе Черновицкого облсовета в Facebook, разрешения на демонтаж ждали несколько месяцев. Здание является памятником архитектуры национального значения, поэтому его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики Украины.
Чтобы провести работы по демонтажу, вызвали автовышку.
Бюст Пушкина будут хранить как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.
Пока место, где находился бюст поэта, пустует. Жителям Черновцов предложат проголосовать, кто заменит его на фасаде театра. Среди вариантов — Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.
17 ноября от одного из памятников Пушкину избавились в Черновцах, второй памятник поэту демонтировали 23 декабря.