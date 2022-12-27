С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина

27 декабря, 16:11
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На месте бюста Пушкина после демонтажа осталось пустое место (Фото:Черновицкий облсовет/Facebook)

На месте бюста Пушкина после демонтажа осталось пустое место (Фото:Черновицкий облсовет/Facebook)

С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкого облсовета в Facebook, разрешения на демонтаж ждали несколько месяцев. Здание является памятником архитектуры национального значения, поэтому его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Чтобы провести работы по демонтажу, вызвали автовышку.

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Бюст Пушкина будут хранить как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.

Пока место, где находился бюст поэта, пустует. Жителям Черновцов предложат проголосовать, кто заменит его на фасаде театра. Среди вариантов — Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности.

https://www.facebook.com/oblrada.cv.ua/posts/pfbid02nCfJGzGcp6p2PRn1Ez2WKXj6DuBqqkrPRA4vy5rUJhLDGojCB9o9uLJc9xz4X2Ezl

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

17 ноября от одного из памятников Пушкину избавились в Черновцах, второй памятник поэту демонтировали 23 декабря.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черновцы Пушкин Дерусификация

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