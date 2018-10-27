В Черноморске зоозащитники заблокировали фуру с овцами, которых везут на уничтожение

Госслужбы и полиция настаивают на выполнении требований закона: транспортировке овец в Винницкую область на утилизацию

В Черноморском порту в Одесской области зоозащитники блокируют фуру с 300 овцами, которых две недели удерживали в грузовике, а теперь планируют вывезти на утилизацию, сообщается на странице зоозащитной инициативы UAnimals в Facebook.

"Фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не дают вывезти животных на убийство и пытаются хоть минимально напоить животных водой. Просим одесситов подтягиваться на место происшествия и не дать уничтожить животных", - говорится в сообщении.

Как передает Пушкинская.net, госслужбы и полиция настаивают на выполнении требований закона: транспортировке овец в Тульчин Винницкой области на утилизацию.

Издание сообщает, что по словам зоозащитников, фуру с животными пытались вывезти не через главные ворота. Активисты утверждают, что им не показали никаких документов. То есть, вероятно опасных животных непонятно на каких условиях пытались транспортировать по территории страны.

"Мы хотим вызвать ГСЧС, разделить животных: мертвых и живых. Далее трупы, соблюдая все меры предосторожности, отправляют на утилизацию. Перед этим специалисты должны установить, от чего овцы погибли: от инфекции или от истощения. Живых животных надо растаможить по процедуре реимпорта и изъять по решению суда", - цитирует издание зоозащитницу Викторию Козаченко.

Активистка также сообщила, что есть человек, готовый забрать выживших овец.

"Мы договорились с женщиной, у которой есть свое огороженное охраняемое поле недалеко от рыбпорта. Его площадь 6 га. Женщина готова забрать овец к себе", - сказала она.

В ответ на требования волонтеров начальник полиции Черноморска Олег Чукань заявил, что акции в порту лишь продлевают мучения животных.

"Они были бы уже в Тульчине. Эти животные двигаются транзитом для растаможки в Винницкой области. Нам нужно найти выход из положения. Мы не можем вам их отдать, потому что есть определенная процедура", - заявил он.

Он утверждает, что по документам овцы принадлежат хозяйке, которая их бросила.

"Чтобы животных передали на ответственное хранение, надо их изъять, а для этого они должны официально прибыть на территорию Украины, следовательно, их надо растаможить. На данный момент живой груз - это транзит", - сказал он.

По словам начальника полиции Черноморска, активистам следует ехать в Тульчин, чтобы отследить судьбу пока еще живых животных, чтобы они также не были умерщвлены. Чукань добавил, что готов обеспечить зоозащитникам сопровождение.

В сообщении отмечается, что выяснить позицию хозяйки овец Елены Севинч не удалось.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стоит не пропущенная в Украину фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли.

6 октября груз с животными пересек украинскую границу в режиме "экспорт" в Турцию. Через шесть дней овец вернули в Украину на терминал отправления, так как турецкая сторона не приняла груз. Официальные органы Турции также не назвали причину возврата животных.

В украинском ведомстве сообщили, что по данным Всемирной организации здравоохранения животных на территории Турции регистрируются вспышки опасных болезней животных, таких как ящур и оспа овец. В Украине же действует запрет на ввоз из Турции восприимчивых к указанным заболеваниям живых животных. Именно поэтому вернуть груз обратно в Украине невозможно из-за угрозы распространения болезней.

24 октября Госпотребслужба получила обращение руководителя фирмы-владельца овец об утилизации животных.