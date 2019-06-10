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В Черноморске в машину патрульных влетела легковушка, пострадал полицейский

Сегодня, 09:58
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В Черноморске в машину патрульных влетела легковушка, пострадал полицейский - фото

НПУ

Патрульный получил травмы различной степени тяжести

В Черноморске Одесской области в служебное авто патрульной полиции врезалась легковушка.

По данным полиции, инцидент произошел, когда полицейские проверяли документы водителя другого авто. В припаркованную машину патрульных врезался ВАЗ, которым управлял 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Виновника ДТП доставили в отдел полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови.

Теги:   Патрульная полиция ДТП Одесская область Черноморск

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