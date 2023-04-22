Открыто уголовное производство. В Черноморске раздался взрыв, есть пострадавший — полиция 22 апреля, 14:48 Полиция Украины (Фото:Национальная полиция Украины)

В субботу, 22 апреля, в Черноморске в Одесской области произошел взрыв в гаражном кооперативе. В результате инцидента пострадал мужчина, он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно речь идет о неосторожном обращении с оружием или боеприпасами.

Об этом сообщает Управление полиции в Одесской области.

«Сегодня утром произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В тот момент в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители квалифицировали событие по статье 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

На месте работают сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа.