В Черноморске неизвестный ранил депутата горсовета

Неизвестный напал в Черноморске на депутата местного городского совета, ранив его из травматического пистолета.
Как сообщили в полиции, 54-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением бедра.
"Предварительно установлено, что произошло около часа ночи возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику за нападение грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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