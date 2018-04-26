В Черноморске неизвестные подорвали возле жилого дома автомобиль

Никто из людей в результате взрыва не пострадал

В ночь на четверг, 26 апреля, в Черноморске неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный возле жилого дома.

Как сообщили в главном управлении Нацполиции Одесской области, инцидент произошел на проспекте Мира.

"Следственно-оперативной группой полиции установлено, что неизвестное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, для этого была использована граната.

При этом отмечается, что никто из людей в результате взрыва не пострадал.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестные подорвали в центре Одессы автомобиль экс-депутата.