29 октября 2018, понедельник

В Черноморске бригада скорой помощи подверглась нападению во время вызова

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В воскресенье ночью, 28 октября, в Черноморске Одесской области во время вызова напали на фельдшера и водителя бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщили Думской в полиции, когда медики зашли в помещение к пожилой жительнице города, ее сын набросился на них и стал избивать.

В результате фельдшер и водитель получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, их доставили в больницу.

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Полицейские задержали нападавшего. Установлено, что в момент нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также он ранее привлекался к уголовной ответственности.

По информации сайта 04868, в полиции Черноморска зарегистрированы два заявления, полученные от обеих сторон конфликта. 

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