В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторождении

После аннексии Крыма Россия незаконно пробурила на захваченном Одесском газовом месторождении 11 скважин и добыла более 3,5 млрд куб. газа.

Об этом в эфире Громадського сообщила председатель правления государственного акционерного общества Черноморнефтегаз Светлана Нежнова.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено семь скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется по полной. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда", - заявила она.

Представитель Черноморнефтегаза подчеркнула, что Москва не информировала Киев о планах прекратить добычу газа на Одесском месторождении. Однако она допустила, что из-за иска Украины в международный арбитраж о нарушении Россией морского права российские власти будут принимать определенные меры.

Напомним, что 19 февраля Украина направила меморандум в рамках иска в Международный суд ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. В МИД Украины объяснили, что Россия незаконно эксплуатирует энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине, и узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории.

Российские СМИ сообщали, что Россия намерена прекратить добычу на Одесском газовом месторождении из-за иска Украины в международном арбитраже.

Одесское газовое месторождение, расположенное на шельфе Черного моря в 155 км от Крымского полуострова, открыто в 1988 году и запущено в эксплуатацию в 2012 году. Оно находится в морской экономической зоне Украины.

Однако после захвата Крыма там появились российские самоподъемные буровые платформы, стационарные платформы и суда обеспечения под флагом РФ.