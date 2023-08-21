Более 900 дельфинов погибли в Черном море в результате войны 21 августа, 21:05 Черное море (Фото:Christian Ghodes/Sea-Watch.org/Handout via REUTERS)

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину специалисты зафиксировали более чем 900 погибших дельфинов в Черном море. Они были обнаружены на побережьях Украины, Болгарии и Турции.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в интервью The New York Times.

Доктор зоологии из Украинского научного центра экологии моря Павел Гольдин объяснил, что дельфины — ключевые существа для экосистемы Черного моря. В случае уменьшения их популяции или ухудшения состояния пострадает вся морская экосистема.

Видео дня

Стрелец отметил, что всего за одну неделю в июле обнаружили 10 погибших дельфинов. В общей сложности обнаружили гибель более 900 особей. Пока неизвестно точное количество погибших дельфинов, поскольку их тела могут дрейфовать в море. Также специалисты пытаются установить причины их смертей.

Журналисты добавляют, что по состоянию на 2019 год в Черном море проживали около 120 тысяч дельфинов. Со ссылкой на данные зоозащитной организации UAnimals The New York Times пишет о возможных 50 тысячах погибших дельфинов, что составляет более 40% от общей популяции животных.