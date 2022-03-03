Экипаж спасен. В Черном море около порта Южный оккупанты затопили торговое судно 3 марта, 17:28 Цей матеріал також доступний українською HELT Панама (Фото:vesselfinder.net)

Теплоход затонул на траверсе порта, но экипаж спасен украинскими службами. В Министерстве инфраструктуры рассказали о преступлениях России на море.



КП «Морская поисково-спасательная служба» проводит спасательную операцию по поиску экипажа теплохода HELT (флаг Панамы). «Судно было поражено ракетой ВМС российской федерации и затонуло за 12-мильной зоной на траверсе порта Южный», — сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

6 моряков, находившихся на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01. Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. В настоящее время спасательный катер возвращается в порт Черноморск.

В связи с вооруженной агрессией России, распоряжением Кабмина Украины в морских и речных портах Украины установлен 3-й (высший) уровень охраны портовых средств и судов. Вход/выход в украинские порты закрыты ПРИПами 83−91/22, 96−97/22 ВМСУ в связи с минной опасностью, 92/22 — Госгидрография, 98−99/22 угроза пиратства со стороны судов ЧФ РФ в Черном и Азовском морях.



Дополнительно в Министерстве рассказали о ситуации в портах Украины .

На сегодняшний день в портах Украины находятся 80 иностранных торговых судов под флагом разных государств. Они не могут покинуть порты в связи с опасной ситуацией, вызванной агрессией со стороны российской федерации. Грузовые операции практически приостановлены.

По данным министерства, с начала полномасштабной фазы войны против Украины Россия совершила следующие преступления:

25.02.2022

Агрессор обстрелял 2 иностранных судна вблизи порта Южный — «NAMURA QUEEN» (флаг Панамы) и бункеровщик «MILLENNIUM SPIRIT» (флаг Молдовы) на рейде перед портами Южный и Одесса.

26.02.2022

Во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено спасательное судно САПФИР.

27.02.2022

Агрессор захватил два украинских судна — танкер «Афина» и сухогруз «Принцесса Николь», которые были конвоированы оккупантами. На обоих судах находятся около 50 мирных членов экипажей.

01.03.2022

На рейде Николаевского порта две ракеты агрессора попали в буксир компании «Нибулон». Произошел пожар, который удалось ликвидировать.

02.03.2022

Нанесен ракетный удар по т/х Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш) на рейде порта Ольвия. Ракета попала в надстройку. На судне произошел пожар, который удалось ликвидировать силами буксиров. Погиб один член экипажа (граждан Бангладеш).

03.03.2022

Теплоход HELT (флаг Панама), был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии. В 12:18 HELT скрылся с радаров. В настоящее время все 6 членов экипажа спасены украинской Морской поисково-спасательной службой.

По состоянию на 10:00 03.03.2022 критических повреждений портовой инфраструктуры в морских портах Украины нет.

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