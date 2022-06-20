Общий арсенал — 36 ракет. Российские войска пополнили свою группировку в Черном море
Российский корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Оперативное командование Юг сообщает, что российские войска увеличили группировку кораблей и подводных лодок в Черном море.
«В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК», — сообщили в командовании.
Также сообщается, что на южном направлении украинские защитники и защитницы продолжили наносить удары по противнику.
Были ликвидированы:
- 28 российских военных;
- 152-мм пушка-гаубица;
- один танк;
- 2 военных автомобиля.
Напомним, в ночь на 19 июня российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами, украинским силам ПВО удалось их сбить.
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