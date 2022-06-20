Общий арсенал — 36 ракет. Российские войска пополнили свою группировку в Черном море

20 июня, 04:40
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Российский корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российский корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оперативное командование Юг сообщает, что российские войска увеличили группировку кораблей и подводных лодок в Черном море.

«В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что на южном направлении украинские защитники и защитницы продолжили наносить удары по противнику.

Были ликвидированы:

  • 28 российских военных;
  • 152-мм пушка-гаубица;
  • один танк;
  • 2 военных автомобиля.
https://www.facebook.com/okPivden/videos/700733344551459/
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Напомним, в ночь на 19 июня российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами, украинским силам ПВО удалось их сбить.

https://www.youtube.com/watch?v=LPTAL_j9Ves
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Черное море Херсонская область Николаевская область Война в Украине Подлодка Война России против Украины

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