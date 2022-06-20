Общий арсенал — 36 ракет. Российские войска пополнили свою группировку в Черном море 20 июня, 04:40 Цей матеріал також доступний українською Российский корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оперативное командование Юг сообщает, что российские войска увеличили группировку кораблей и подводных лодок в Черном море.

«В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что на южном направлении украинские защитники и защитницы продолжили наносить удары по противнику.

Были ликвидированы:

28 российских военных;

152-мм пушка-гаубица;

один танк;

2 военных автомобиля.

Напомним, в ночь на 19 июня российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами, украинским силам ПВО удалось их сбить.

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